BELLA HADID’İN AŞIK OLDUĞU MARKA

MODA HABER 2 gün önce

Bella Hadid'in tarzını en iyi yansıtan mayo/bikini markası sizce hangisi?

Geçtiğimiz haftalarda Londra Pride kutlamalarına katılan Bella Hadid, şu anda Yunanistan adalarında tatilde. Duygusuz bakışlı güzel, sık sık Instagram postları paylaşıyor, her daim güzel görünmeye devam ediyor. Dikkatimizden kaçmayan bir olgu ise, Bella Hadid, arka arkaya üç kez bir markanın ürünleriyle post paylaştı. Bu marka ise son zamanlarda yükselen trend, doğa dostu diye tabir edilen eco-friendly ürünleriyle meşhur Fae Swim’den başkası değildi. Fae Swim’in tüm ürünleri, tamamiyle geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilen materyallerden üretiliyor. 2016 yılında, Bali’de, Adam Bennetts ve Bianca Schoer tarafından hayata geçmiş bir proje. 80’lerin modasından ilham alınarak yaratılmış ürünlerin içinde en bariz olanı, spor bra benzeri üstleriyle atletik bir görünüm sağlaması. Ki bunu, Bella Hadid’in üzerinde yeterince kanıtlar durumdalar. Fae swim markası ürünlerini şimdilik Birleşik Krallık’a gönderebiliyor. Yakın zamanda Dünya geneli kargolama açılacağından emin olan ALL ailesi, sizi aşağıdaki postlarla baş başa bırakıyor.

Lil mama she just wanna go fast😺 🏎😍🏎 Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 11 Tem 2017, 10:46 PDT )

Glow 🌅💛 Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Tem 2017, 10:26 PDT )

Mykonos with @bellahadid wearing our Maven top in Riva… Online now ⚡️ F A E S W I M (@faeswim)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Tem 2017, 03:21 PDT )



YAZI YUNUS BAŞARAN