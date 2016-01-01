BELIEBER’LARA MÜJDE!

MODA HABER 5 saat önce Dilruba Karaköse

Justin Bieber ve H&M birlikteliğinde yeni raund.

Genç kızların sevgilisi olarak başladığı kariyerine, tüm dünyayı etkisi altına alarak devam eden Justin Bieber, yaptığı şarkılar kadar neredeyse attığı her adımla haber sayfalarında kendine kolaylıkla yer buluyor. Özel hayatıdan ziyade bu sefer konu H&M işbirliği. Kısa bir süre önce sahne performanslarına ara verdiğini açıklasa da 7 Eylül’de satışa çıkacak olan “Purpose The Stadium Tour’ koleksiyonu Bieber hayranlarının yüzünü güldürmeye yetecek gibi. Sarı, kırmızı, siyah ve beyaz renklerinin hakimiyetiyle birlikte, sweatshirt ve t-shirtler Justin Bieber’ın kendi tarzını yansıtmayı da ihmal etmiyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE