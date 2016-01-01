BAYRAMLIKLAR GİZİA GATE’DEN

MODA HABER 18 saat önce Dilara Yilmaz

Gizia Gate, Yalıkavak Palmarina’da açtığı mağazasında yeni ürünlerle bayrama hazır.

Türk tasarımcıları tek bir çatı altında toplayan Gizia Gate, geçtiğimiz günlerde Yalıkavak Palmarina mağazasını açarak moda severleri yaz tatillerinde de yalnız bırakmıyor. Gizia Gate, bayramda en özeli arayanlar için iddialı, göz alıcı ve seçilmiş tasarım parçalara yer veriyor. Hem kendiniz için hem de sevdiklerinize birçok hediye alternatifi sunuyor. Aynı zamanda bayramı tatil olarak değerlendirenlere, sahillerde gökkuşağı etkisi yaratacak rengârenk bikiniler, desenli mayolar, elbiseler ve aksesuarlarıyla plaj modasının en gözde parçalarını bir arada sunuyor.

YAZI DİLARA YILMAZ