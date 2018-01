BARIŞ ARDUÇ X NEW BALANCE

MODA HABER 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Barış Arduç’un spor tutkusu, New Balance tasarımlarına yansıdı!

Dünyaca ünlü spor giyim markası New Balance, başarılı oyuncu Barış Arduç ile yapmış olduğu işbirliğini, özel bir davet ile duyurdu. Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan ev sahipliğindeki davet, Barış Arduç’un da katılımıyla Nişantaşı Must’da gerçekleşti. Davette, İlkbahar/Yaz sezonu lansmanı gerçekleşecek koleksiyon hakkında konuşan Önder Öztarhan, “Spor sevdadır, aşktır, önceliktir, fedakârlıktır, mücadeledir. Ben, Barış’ın mesleği olmamasına rağmen spora verdiği kıymeti fark ettim. New Balance da hayatını bu şekilde yaşayan insanlara kendini adamış bir markadır.” açıklamalarında bulunurken Barış Arduç ise New Balance gibi global bir marka ile çalışmaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi.

İşbirliğinin duyurulmasıyla birlikte, Barış Arduç hayranları ile spor severlerin heyecanlı bekleyişi de başlamış oldu. Arduç’un sporcu kişiliğini ifade eden koleksiyon, ilhamını ise yakışıklı oyuncunun benzersiz ses tonundan alıyor. Tekstil ürünlerinden oluşan Barış Arduç X NB koleksiyonu, Mart ayında satışta olacak!

