BARBIE BEBEK GIGI HADID!

MODA HABER 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Minyatür Gigi bebeklerin 3. serisi de satışta!

Tommy Hilgfiger ve Gigi Hadid’in ortak imzası bulunan tüm işleri merakla takip ediyoruz. Birlikte güzel bir uyum yakalayan ve ses getiren çalışmalar gerçekleştirerek, moda dünyasına önemli katkılar sağlayan Tommy Hilfiger ve Gigi Hadid ikilisi, geçtiğimiz aylarda farklı bir proje ile karşımıza çıkmıştı. Barbiestyle isimli Instagram hesabından paylaşılan “Barbie’lerin Dünyası” konseptli fotoğrafların kısa zamanda barbie bebek ve moda severlerin ilgi odağına yerleşmesi, Tommy Hilfiger’ı harekete geçirmiş ve güzellik elçisi Gigi Hadid’in hayranlarını sevindirecek büyük bir adım atılmasına vesile olmuştu. Güzel yıldızın Barbie bebek görünümünü yaratmak için kolları sıvayan Tommy Hilfiger ve Barbie, böylelikle minyatür Gigi’leri sevenleriyle buluşturmuştu.

Sınırlı sayıda üretilen ve tommy.com ile barbie.com’da satışa sunulan oyuncakların büyük ilgi görmesi, yeni serilerin çıkarılması ihtiyacını doğurdu. Hal böyle olunca, Barbie Gigi’nin üçüncü postası da geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Fiyatı 50 dolar değerindeki Barbie’ler, Londra, Paris, Düsseldorf, Amsterdam ve New York’ta bulunan mağazalarda yerini aldı. Oyuncaklara tommy.com ile barbie.com’dan da ulaşmak mümkün.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ