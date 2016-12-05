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AYAKKABININ OSCARLARI DAĞITILDI!

Yılın Ayakkabısı, Rihanna'nın ilk göz ağrısı "Creeper"a verildi.

Dünya çapında tanınan Footwear News sitesi 30.sunu düzenlediği “Achievements Awards” etkinliğiyle ayakkabı dünyasının Oscar’ı sıfatını çoktan elde etmişti bile. Geçtiğimiz yıl, moda dünyasının asi çocuğu, Hip Hop camiasının iniş çıkışlı kralı Kanye West’in en prestijli ödüllerden biri olan Shoe of The Year’ına layık görülmesiyle dikkatleri üzerine çıkmiş, sabırsızlık 2016 ödülleri kime verilecek diye kulisler yapılmıştı. Açık ara tek bir isim konuşulurken, ödüller geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Yılın ayakkabısı ödülünü, son yıllardaki hızlı çıkışıyla ve başarısındaki devamlılığıyla Rihanna, Puma için yarattığı, hepimizin must-have parçaları arasına giren “Creeper” modeli layık görüldü. Puma için yaratılan ilk ayakkabı olma özelliği taşıyan Creeper modelinin yaratıcısı, Puma Marka Elçisi, Kreatif Direktörü Rihanna, bu ödülü alan ilk kadın olarak geceye damgasını vurdu. Rihanna’nın, “Bu ödül benim için çok önemli, bu ödülü alan ilk kadın olmak gerçekten de gurur verici. FENTY PUMA koleksiyonumun ilk

parçası olarak seçtiğim Creeper benim de en favori ayakkabılarım arasında yer alıyor. Beni bu ödüle layık gören ve bu süreçte destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.” sözleri işini ne kadar ciddiye aldığını kanıtlar nitelikte. Piyasaya ilk çıktığı günden beri büyük ilgi gören Creeper’ın klasik renkleri yeniden satışa çıkıyor. Oatmeal bu ay, Black Tan ise Ocak ayında mağazalara gelecek. Bu yılın modası kadife dokunuşlarıyla hareketlenen Puma Velvet Creeper, bordo, gri ve siyah renkleriyle çok yakında bizlerle olacak! Çok heyecanlı değil mi?