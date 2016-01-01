AUDREY HEPBURN’ÜN KİŞİSEL KOLEKSİYONU AÇIK ARTIRMADA!

MODA HABER 6 saat önce Yunus Başaran

Gerçek zerafetin temsilcisi, tüm zamanların muhteşem kadını Audrey Hepburn’ün kişisel koleksiyonu Londra’da satışa sunuluyor!

Müzayede firması Christie’s tarafından açık artırmayla sunulan yaklaşık 500 parçalık koleksiyon, moda severlerin kalp atışlarını hızlandırdı. Koleksiyonda, Audrey Hepburn’ün en ünlü elbiselerinden, filmlerinden tanıdığımız ikonik tasarımlara ve aksesuarlara kadar aklımıza kazınan parçaları bulmak mümkün!

Kendine has stiliyle ve oyunculuğuyla, izleyen herkesi büyüleyen Audrey Hepburn, 20. yüzyılın en tarz ve zarif kadınlarından biri. Hal böyleyken, ünlü yıldızın gardırobuna ulaşmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla oluyor. Üstelik açık artırmaya çıkanlar arasında, Hepburn’ün bazı film senaryoları ve fotoğrafları da var. Tahmin edeceğiniz üzere , oldukça eski olmasına rağmen modern görünümünden bir şey kaybetmemiş elbisler için, hayli yüksek fiyatlar konuşuyor, parçaların değeri ise 80.000 euroya kadar çıkıyor.

19 Eylül’de online olarak satışa sunulan parçaların açık artırması bugün gerçekleşiyor. Christie’s King Street’te halkla açık olarak yapılan müzayede 3 Ekim’e kadar sürecek. Detaylar için http://www.christies.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşte açık artırmaya sunulan parçalardan birkaçı!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ