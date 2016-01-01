AŞKTAN İLHAM ALAN MÜCEVHERLER

MODA HABER 4 saat önce Elif Sekban

100'den fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren Pandora'nın olaganüstü serüveni devam ediyor.

Yolculuğuna 35 yıl önce başlayan Pandora, bugün dünyanın en büyük mücevher markaları arasında yerini aldı. Başlangıçtan bugüne dünyanın her yanındaki kadınlara yüksek kaliteli, elde tamamlanmış modern ve hakiki mücevherleri uygun fiyatlarla sunma ve kendi bireyselliklerini ifade etmeleri için ilham verme misyonuyla hareket ediyor.

Her kadının anlatacak hikayesi oldugunu vurgulayan Pandora’nın üç kıta ve sekiz ülkede 7.000’den fazla kadın ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre, kadınların %80’i hayatın içindeki günlük başarılarını kutlayan kadınların fotoğraflarından ilham alıyor.

19 Ağustos’ta kutlanan Dünya Fotoğraf Günü öncesinde açıklanan araştırmanın sonuçları PANDORA Sonbahar 2017 “Do See The Wonderful” kampanyasına ilham kaynağı oldu.

KADINLARIN %80’İ BAŞKA KADINLARIN BAŞARILARINDAN İLHAM ALIYOR!

Araştırmaya göre kadınlar, standart ‘selfie’ pozlarına kıyasla günlük hayatta başarılı olan kadınların doğal fotoğraflarından altı kat daha fazla ilham alıyor. Başka kadınların çocuklarıyla geçirdikleri eğlenceli zamanlar ve sportif aktiviteleri gibi günlük başarılarıyla motive oluyor. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre; dünya çapındaki kadınların yaklaşık yarısı, günlük yaşamlarındaki çeşitli anlarını telefonlarıyla kaydediyor. Her üç kadından biri ise, “mükemmel” fotoğrafı yakalamaya çalışırken anı tam anlamıyla yaşayamadığına inanıyor. Her dört kadından üçü ise günlük anların keyfine daha çok varabilmek için daha fazla zamanı olmasını istiyor.

PANDORA Kadınları ‘Do See The Wonderful’ Yarışmasında

PANDORA, araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak bu sonbaharda kadınları, hayatlarındaki harika anları fark etmeleri, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin günlük yaşamdaki başarılarını fotoğraflarla paylaşarak başka kadınlara ilham vermeleri için bir sosyal medya yarışması başlattı. Instagram üzerinden 17-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiririlen yarışmada, #DOSeeTheWonderful ve @theofficialpandora etiketleriyle çekilen fotoğraflar arasından en özgün ve ilham veren fotoğraflar seçilecek. Kazanan fotoğraflar PANDORA’nın dünya çapında üç fotoğrafçının çektiği kadın portreleri ile birlikte özel olarak sergilenecek.

YAZI ELİF SEKBAN