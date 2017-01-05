ASİ BOTLAR

MODA HABER 3 gün önce

Dr.Martens ve Vetements bir araya geliyor ve ortaya tarzından ödün vermeyen botlar çıkıyor.

Marka işbirlikleri şüphesiz ki modanın en heyecan verici haberlerinden biri oluyor.Bu sefer kendilerine has tarzlarıyla popülerleşen iki marka iş başında. Asi botlarıyla hepimizin kalbini çalan Dr. Martens, Fransa’nın moda kurallarına baş kaldıran markası Vetements ile “10- eye” siyah deri bot için bir araya geliyor. Reebok ile yaptığı işbirliğiyle de dikkat çeken Vetements’in ilk olarak 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda gördüğümüz botlar Dr. Martens’in klasik çizgilerini barındırıyor. Dayanıklı kauçuk tabanlı siyah deri bot topuk kısmında yer alan “BORDER” ve “LINE” yazılı baskısıyla da dikkatleri üzerine toplamayı kesinlikle başarıyor.