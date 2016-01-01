ASHLEY VE ANNESİ ÇEKİMDE

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Ashley Graham ve annesi Linda Graham güçlerini birleştirdi.

Beden Olumlama Hareketi’nin öncülerinden olan ünlü model Ashley Graham ve 53 yaşındaki annesi Linda Graham, online perakende markası Swimsuit for All kampanyası için bir araya geldi. Yeni koleksiyonun mayo tanıtımında yer alan ikili, samimi bir çekime imza attı. 80’li yıllardan bu yana bikini giymediğini söyleyen Linda Graham ise yaptığı basın açıklamasında, kızı Ashley için gurur sözlerini esirgemedi. Projeye dair ortaya çıkan sıcak fotoğrafları merak ediyorsanız galeriye ilerleyin.

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