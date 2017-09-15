“ARZU SABANCI FOR KOTON” İÇİN 2. ROUND

MODA HABER 8 saat önce Dilara Yilmaz

Türkiye’nin önemli markalarından Koton, Arzu Sabancı ile çıkardığı ikinci koleksiyon ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kendine has bir stili ve eşsiz moda anlayışı olan Arzu Sabancı geçtiğimiz sezon Koton’la beraber çıkardıkları ilkbahar-yaz koleksiyonuyla büyük beğeni toplamıştı. Bu sezon içinde hız kesmeden yeni kapsül koleksiyonlarını tanıttılar. Kendi stilini koleksiyona yansıtan Arzu Sabancı, feminen ve modern parçalarla dikkat çekiyor. Alışılmadık parçalarla zamansız bir gardırop yaratmak isteyen kadınlar için ideal olan koleksiyonda , maskülen ceket ve pantalonlar, trikolar, dar kesim denim gömlekler bulunuyor. Pullarla süslenmiş nakışlar, gökkuşağı renkleri, zincirli ve yırtık formlu detaylar koleksiyona şık bir hava katıyor. Arzu Sabancı for Koton koleksiyonunu Ekim ortası itibariyle seçili Koton mağazalarından ve Koton.com’dan ulaşabilirsiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ