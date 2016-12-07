ALTIN ORAK YİNE GIGI HADID’TE!

Sevdiğimiz iki unsur yine, yeni bir işbirliğine daha girdi. Öncelikle Altın Medusa ve Gigi Hadid’i aynı karede görmeyi zaten sevmiştik fakat süpermodelde sevdiğimiz başka bir şey daha yeni kampanyada boy göstererek ilgimizi kesinlikle hiç mi hiç dağıtmıyor! O ne mi? Tabii ki ayağında yalnız topuklularıyla Gigi. Bunu daha önce Joan Smalls ve Lily Aldrigde ile birlikte yer aldığı Stuart Weitzman kampanyasında görmüştük. Aynı numarayı bir kere daha sever miyiz peki? Eğer altın Medusa başı ve antik grafiklerin yanında Gigi varsa kocaman bir evet!

Öykü Akdaş

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