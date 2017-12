ALL SAINTS TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASINI AÇTI

MODA HABER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Elegan, sade ve şık... All Saints Türkiye’de!

Rihanna, Jessica Biel, Kristen Stewart ve Sandra Bullock gibi dünyaca ünlü yıldızların radarında olan ünlü ingiliz perakende markası All Saints, Türkiye’deki ilk mağazasını, BEYMEN işbirliği ile Ankara’daki 7 yıldızlı alışveriş merkezi Panora’da açtı.

Kendine has sofistike, rahat ve rafine tasarımları ile tanınan orijinal marka All Saints’in, tüm koleksiyonlarına erişebileceğiniz 160 metrekarelik All Saints Ankara Panora AVM Mağazası, dünya genelindeki tüm All Saints mağazalarında olduğu gibi elegan, sade ve şık dekorasyonuyla göz kamaştırıyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ