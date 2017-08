ALEXA CHUNG’IN YENİ KOLEKSİYONU

MODA HABER 4 gün önce Selda Palacı

Siz hala Alexa Chung’ın yeni koleksiyonuna göz atmadınız mı?

Daha öncesinde model, DJ, kreatif direktör olarak karşımıza çıkan Alexa Chung, şimdilerde ise kendi markasının yeni çıkan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Her zaman kendine has havalı tarzı, çabasız fakat şık olan kıyafetleri ve doğallığıyla bizleri büyüleyen Alexa, 2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonunda da bu duruşu hiç bozmamış. Parçalara genel bir bakış attığımız zaman her biri bir birinden farklı gibi görünseler de, ihtişamın dönemi de olarak bilinen 70’lerin esintilerini koleksiyonun büyük bir kısmında görmek mümkün. Disko topu ışıltısı, rock müzik esintileri…

Alexa Chung pastel tonların yanı sıra canlı renkleri de kullanmayı unutmamış ayrıca maksi boy elbiseler ve bol paça pantolonlar dışında topuklu ayakkabılara da bolca yer vermiş.

HAZIRLAYAN SELDA PALACI