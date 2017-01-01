ADIDAS’IN EN İYİLERİ EN YENİ HALİNDE

MODA HABER 21 dakika önce

adidas'ın belgesel tadındaki yeni videosu markanın köklerine küçük bir seyahate çıkmamızı sağlıyor.

Markaların köklerine dönme geleneği devam ediyor. Onlardan biri de adidas. 80’lerden bu yana gerçekleşen toplumsal olaylar ile markanın çalışma prensibini, tasarım çizgileriyle bağdaştırarak anlattıkları oldukça etkileyici bir video yayınlandı: adidas Originals | EQT | Only the Essentials.

Logo tasarımında nasıl bir yol izlendi, tasarım dilini, kullanılacak renkleri ne belirledi ilginç ve güzel bir dille anlatan adidas Originals | EQT videosu, kısa metraj belgesel niteliğinde. Berlin duvarının yıkılmasıyla tüm dünyada yeni bir dönemin başlamış olduğunu “farklı kültürler hiç olmadığı kadar birbiriryle karıştı” sözleriyle de vurguladığı bu kısa film, aynı zamanda adidas’ın sadece belli ürünlerde kullanılan ikinci logosunun da gün yüzüne çıktığını vurguluyor. The Trefoil ismindeki bu yonca benzeri logo, orijinal 3 stripes logosunu da içinde barındırdığı için önem teşkil ediyor.

EQT serisinin de küçük bir tanıtımı olan bu filmde, geçmişte spor amaçlı tasarlanmış ürünleri aslına sadık kalarak yeniden tasarlanmasıyla gündelik yaşam ürünlerinden biri haline nasıl geldiğini vurguluyorlar.