ADIDAS VE KANYE’NİN SON İNCİSİ

MODA HABER 44 dakika önce Yunus Başaran

Yeezy Boost 350 V2'nin en yeni modeli Grey Orange bu Cumartesi ülkemizde satışta!

adidas’ın üstün teknolojisi ve Kanye West’in estetiğinin bir araya geldiği Yeezy alt markasının çok sevilen ayakkabı modeli Yeezy Boost 350 V2’nin en yeni modeli Grey Orange, ilk kez sunulduğunda herkesin ağzı açık kalmıştı. Fütüristik tasarımıyla zaten yeterince hayran toplayan ayakkabı, yeni rengiyle dikkatleri üzerine tekrar çekmeyi başardı. Primeknit örgü teknolojisine sahip ayakkabı, çorap görünümlü snekaer akımının öncüsü sayılabilir.

Yeezy Boost 350 V2’nin yeni modeli, primeknit örgü saya üzerinde ayna efektine sahip “SPLY-350” işareti göze çarpiyor. Yarı saydam kauçuk dış taban, TPU yan tabanıyla üstün konfor sağlarken, orta tabanı ise BOOST teknolojisini kullanarak sağlam, darbeye dayanıklı ve esnek bir kullanım sunuyor. Grey Orange rengindeki Yeezy’ye kavuşmak isteyenler, 25 Kasım Cumartesi adidas Online Shop’tan saat 10:00 itibariyle, seçili adidas satış noktalarında ve adidas mağazalarında satışa sunulacak. Yeezy Boost 350 V2’nin yeni modeline kavuşmak isteyenler için bir uyarı; ayakkabıya satış noktalarında sıraya giren ve ilk gelen sayılı kişiler sahip olabilecek.

YAZI YUNUS BAŞARAN