ADIDAS AİLESİNE SÜRPRİZ BİR İSİM

MODA HABER 18 saat önce

Tarzıyla bakışları hep üzerinde tutmayı başaran Kendall Jenner'dan adidas sürprizi...

Yaptıkları işler kadar, özel hayatlarıyla da magazin dünyasının gözbebeklerinden olmaya devam ediyor Kardashian ve Jenner’lar. Yedikleri yemekten, sürdükleri ojeye kadar hayatlarının her detayı büyük bir kesim için ciddi bir merak uyandırırken, markalar da bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.

Başarılarını arka arkaya sıralayan ve popülerliğini katlayarak devam ettiren Kendall Jenner ise, enerjisiyle adidas’ı etkisi altına almış durumda. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla, adidas’ın yeni marka elçisi olduğunu duyuran Jenner, bunu yaparken eğlenceli karakterinden de ödün vermiyor. Selena Gomez, Pharrell Williams gibi isimlerle birlikte adidas ailesine dahil olan Kendall Jenner, bakalım markayla birlikte ne gibi sürprizler hazırlayacak.

officially joining the adidas fam! @adidasoriginals #adidasAmbassador #adidasOriginals Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi ( 31 May 2017, 09:09 PDT )



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE