ACEMİ TASARIMCI

MODA HABER 11 saat önce Dilara Yilmaz

Kaia Gerber, Karl Lagerfeld ile hazırlayacağı kapsül koleksiyon ile modellikten sonra tasarımcılığa adım atıyor.

90’lı yılların ünlü top modeli Cindy Crawford’un biricik kızı Kaia, annesinin izinden giderek model olarak moda sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı. Calvin Klein, Prada, Saint Laurent gibi markaların defilelerine çıkan taze model, Ekim ayında ilk defa Chanel defilesinde yürümüş aynı zamanda defilenin açılışını da yapmıştı. Şimdi de markanın efsane tasarımcısı Karl Lagerfeld ile kapsül bir koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor. Tasarımcının kendi markasında hazır giyim ve aksesuar parçalarını barındıran kapsül koleksiyon, Lagerfeld’in parizyen ruhuyla Gerber’in Kaliforniya stilinin harmanlanmasından oluşacak. Gigi Hadid’in Tommy Hilfiger işbirliğiyle başlayan bu akım ile modeller yavaş yavaş tasarım işine de el atmış oluyor. Karl Lagerfeld x Kaia koleksiyonu Eylül ayında Karl Lagerfeld mağazaları, karl.com’da ve seçili mağazalarda satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ