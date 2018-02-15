A | E ARMANI EXCHANGE ÜLKEMİZDE

MODA HABER 12 saat önce Yunus Başaran

İtalyan tasarımcı Giorgio Armani'nin giyim ve aksesuar markası A | X Armani Exchange, Mart ayından itibaren artık Türkiye’de.

İkonik markalar arasında farklı bir konumda bulunan, İtalyan tasarımcı Giorgio Armani’nin kendi adını taşıyan markasının, genç neslin gözde trendleri ve stil kodlarından esinlenerek oluşturduğu giyim ve aksesuar markası A | X Armani Exchange, artık Türkiye’de.

Giorgio Armani, genç, dinamik ve şehirli gençlerin nasıl stil sahibi bir karaktere dönüşeceklerini detaylıca düşünenerek oluşturduğu koleksiyonda rahatına düşkün metropol insanlarından ilham aldığını vurguluyor. A | E Armani Exchange gençlik ruhunu modern bir vizyondan yansıtıyor. İtalya’nın fast-fashion markası A | X Armani Exchange, Mart ayından itibaren Türkiye’de Hilltown AVM, Akmerkez AVM, Akasya AVM, Galleria AVM, Palladium AVM, Ankara Next LevelAVM, Ankara KentPark AVM, Mersin Marina, Antalya Terracity AVM, İzmir Point Bornova AVM’de açılacak mağazalarıyla hizmet vermeye başlayacak.

YAZI YUNUS BAŞARAN