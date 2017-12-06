2017’NİN MODA OLAYLARI

MODA HABER 11 saat önce Yunus Başaran

Hareketli geçen 2017 yılında bakalım neler olmuş?

Yılın son günü… Kimimiz dışarıda eğleniyor, kimimiz ev partisinde… Ya da pijama, terlik, televizyon üçlüsünü yapmayı tercih ediyoruz.

Koca yılın beklediği gün geldi çattı. Yeni yılın, 2018’in arefesinde dönüp geriye baktığımızda, iyisiyle, tatlısıyla bir yıl daha bitti demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Neler yaptık, ne günler geçirdik, nelere ağladık, nelere güldük, kimlere hediye aldık, hangi işe girdik, kimi uğurladık?

Tüm bu sorular bizim özel hayatımızı ilgilendiriyor belki ama peki ya moda dünyasında neler oldu. 2017 yılı, kendi

hayatımız kadar çalkantılı geçti. Kim yıllardır çalıştığı moda evini terk edip, yeni ufuklara yelken açtı? Gelin hep birlikte, 2017’nin moda dünyasına küçük bir bakış atalım!

Phoebe Philo’nun Celine Vedası

Koca yıl süren dedikodular doğru çıktı. Moda dünyasının en güçlü kadınları arasında gösterilen Phoebe Philo, 2008 yılından bu yana oturduğu Celine Kreatif Direktörlüğü’nü terk etti.

Pantone’dan yılın rengi

Her yıl olduğu gibi, moda dünyasına yön veren Pantone, yılın rengi olarak Ultraviolet’i açıkladı. Bu yıl her yer mor olacak.

H&M’in Erdem tercihi

İşbirlikleri sabırsızlıkla beklenen, ülkemizde de azımsanmayacak derecede takipçisi olan H&M’in bu yılki işbirliği Erdem ile oldu.

Orjinale dönüş

Carla Bruni, Claudia Schiffer, Donatella Versace, Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Helena Christensen, Minalo Moda Haftası’nda Versace için, yıllar sonra tekrar podyuma çıktılar. Gianni Versace’nin ölümünün 20. yıl dönümü için markaya yapılan müthiş jest…

Unutulmaz işbirliği

High End markaların başında gelen Louis Vuitton ve sokak stilini 90’lar ile harmanlayan Supreme unutulmaz bir işbirliği gerçekleştirdi. Sokaklar yüksek moda markalarının hedefine girdi.

Colette’in kapanması

Fransız devi Colette, kapandığını ve son yılına girdiğini açıklamasının hemen ardından, aksi şekilde işbirliği haberleri geldi. Marka kapanıyordu evet ama hiç olmadığı kadar hareketli bir yıl geçirdiği gerçeği yadsınamaz.

Kraliyet ailesine yeni gelin

Prens Harry’nin oyuncu sevgilisi, Meghan Markle nişanlandı. Bizlerin şaşkınlığını bir yana bırakın. Acaba Kraliçe ne tepki verdi.

Hareketli Givenchy

2017’nin başlarında iki ayrılık haberi ile çalkalandı moda dünyası. Riccardo Tisci Givenchy’yi, Claire Waight Keller ise Chloe’yi. Tabi ki hemen dedikodular çalkalanmaya başladı. Derken bir ay geçmeden Claire Waight Keller, Givenchy’nin yeni Artistik Direktörü olduğu markanın Instagram hesabından doğrulandı.

A Plus

Büyük beden model çağı devam ediyor. New York Moda Haftası’nda Michael Kors defilesinde ilk kez bir büyük beden model yer aldı; Ashley Graham.

YAZI YUNUS BAŞARAN