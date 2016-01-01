2017’DE MODA DÜNYASIN EN ÇOK KULLANDIĞI 10 KELİME

MODA HABER 18 saat önce Ezgi Şuekinci

Biz aşağıda söyleyeceğimiz kelimeleri kaç kez kullandık hatırlamıyoruz. Peki ya siz bu kelimeleri kaç kez duydunuz ya da okudunuz?

2017 yılı moda adına zenginlikler içerisinde geçen bir yıl oldu. Birbirinden yenilikçi tasarımlara, görsel şenliğin doruklarda yaşandığı defilelere ve bomba etkisi yaratan marka&ünlü iş birliklerine şahitlik ettik. Dergilerde, internet sitelerinde ve sosyal medyada haberler okuyarak ya da televizyonda moda dünyasına ilişkin gündemi takip ederek gelişmelere hakim olmaya çalıştık. Peki tüm bunları yaparken, en çok hangi kelimelerle karşılaştık hiç düşündünüz mü? Global moda arama motoru “Lyst” düşünmüş ve 100 farklı online moda sitesinde, 30.000’i aşkın makaleyi yakın markajına alarak, 2017’nin en çok kullanılan moda terimlerini analiz etmiş. Sonuçlara göre, 2017 yılında moda dünyasının en çok kullanılan kelimesi “güç” olurken, “uyanma” anlamını taşıyan “woke” kelimesi ise ikinci sıraya yerleşiyor.

İşte kelimlerin tam listesi!

1. Power (Güç)

2. Woke (Uyanma)

3. Statement

4. Floral (Çiçekli)

5. Millennial

6. Extra

7. Masculine (Maskülen)

8. Cult (Kült)

9. Ugly (Çirkin)

10. Vegan

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