MODA DÜNYASINDA MATRIX RÜZGARI

MODA 4 saat önce

Bilim kurgunun vazgeçilmezi Matrix, 2017'yi etkisi altına alıyor.

1999 yılında çıkışının ardından uzunza bir zaman geçmesine rağmen, adeta ikonikleşen ve bilim kurgu filmi denildiğinde akla ilk gelenlerden Matrix, sadece sinema dünyasını değil artık modaya yön veren isimleri de etkisi altına alıyor. Geçtiğimiz yıl Balenciaga’nın Paris defilesinde daha sonra Marc Jacobs’ın 2017 İlkbahar koleksiyonunun da ilham kaynağı olduğu Matrix rüzgarı, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Bella Hadid ve Rihanna gibi ünlüler camiasının trendsetter’larını da tarafına çekiyor. Uzun siyah bir deri ceket ya da filmin imzası haline gelen o siyah gözlüklerle birlikte, ilham alınacak görsellere göz atalım;

Kendall Jenner

Kim Kardashian

Rihanna

Bella Hadid

Marc Jacobs 2017 İlkbahar

Balenciaga 2017 İlkbahar/Yaz

Saint Laurent 2017 Sonbahar

Sarah Harris

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE