MİLENYUM GENÇLERİNİN FAVORİSİ

MODA 10 saat önce

Yapılan araştırmaya göre seçilen en popüler marka sizce hangisi?

Y jenerasyonu olarak da bilinen milenyum gençleri, sahip oldukları fırsatlar ve teknolojiyle birlikte bulunduğumuz çağın hakkını veriyor. Özellikle trendleri takip ederek, modaya getirdikleri yeni soluklar, bu gençlerin yeteneklerini de gözler önüne seriyor. Hal böyleyken acaba milenyum gençleri arasında en popüler markalar hangileri acaba?

Piper Jaffray’s 33rd Semi-Annual Proprietary Teen Research Project’in yaptığı bir araştırmaya göre, athleisure trendiyle birlikte gençler arasında en popüler olan, American Eagle, Forever 21, Adidas ve H&M gibi önemli markaları geride bırakan marka Nike seçilmiş. Giyim ve ayakkabı dışında çanta kategorisinde ise Michael Kors en popüler marka ünvanına sahip olurken, onu takiben Kate Spade, Coach, Longchamp, ve Louis Vuitton geliyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE