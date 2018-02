MODA 10 saat önce Yunus Başaran

Merakla beklenen defilenin canlı yayını burada!

Moda Haftası silsilesinin ilk ayağı olan New York Moda Haftası oldukça hareketli geçiyor. Tüm dünyadan moda severlerin gözleri New York’taki defilelerde. New York durağının son günleri yaklaşırken Michael Kors Sonbahar-Kış 2018 defilesi ise merakla beklenenler arasında. Amerika saatiyle 10:00’da Türkiye saatiyle 18:00’de başlayacak defileyi aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.