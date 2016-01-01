MET GALA’NIN BÜYÜK SÜRPRİZİ

MODA 3 saat önce Dilara Yilmaz

Geleneksel Met Galası’nın bu sene ki teması ortalığı karıştıracak.

Her yıl Metropolitan Müzesi’nin, Kostüm İnstitüsü yararına düzenlediği Met Balosu, bu yıl ki konseptiyle çok ses getirecek gibi duruyor. Daha müze tarafından kabul edilmese de bu yıl ki temanın “Moda ve Din” olduğu söylentileri dolaşıyor. Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier ve Jeremy Scott gibi birçok tasarımcı yıllardır koleksiyonlarında dini göndermelerde bulundular. Eğer söylentiler doğru çıkarsa sergide dini göndermelerin olduğu çok fazla tasarım görebileceğiz. Galaya daha 9 ay olduğu için hala planlamanın ilk aşamalarında ancak ciddi ve iddialı bir proje olacak gibi duruyor. Merakla 2018’in Met Galasını bekliyoruz.

YAZI DİLARA YILMAZ