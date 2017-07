MELEKLERİN YENİ FAVORİSİ

MODA 1 gün önce

Victoria's Secret, yeni T-shirt Bra koleksiyonuyla kalbimizi bir kere daha çalıyor.

Büyüleyici ve nefes kesen iç çamaşırlarının yanı sıra, her zevke hitap edebilecek çeşitlilikte parfümleri, değişik kozmetik ürünleriyle Victoria’s Secret, neredeyse her kadının kalbinde farklı bir yer edinmeyi çoktan başarmış durumda. Sayısız koleksiyona imzasını atarken, yeniliklerin de peşini bırakmayan marka, yeni T-shirt sütyenlerini, ünlü modeller Sara Sampaio ve Elsa Hosk eşliğinde tanıtırken, en yakın arkadaşları da onlara eşlik ederek bu özel günü daha da anlamlı kılmayı başardı. İlk başta rahatlığı garanti altına alan hafif dokusu ve ince dolgusuyla dikkat çeken T-shirt sütyenler, desteksiz, push up ve balensiz model seçeneklerine ek olarak farklı desenleriyle günlük stilinize destek olmaktan da geri kalmıyor. 1 Ağustos’ta satışa sunulacak koleksiyon, özellikle yaz aylarında kesinlikle yeni favorimiz olacak!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE