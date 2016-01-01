MANGO’NUN YOLCULUK AŞKI

MODA 2 gün önce Dilruba Karaköse

Mango Journeys, 6. bölümünde Buenos Saires'i keşifte!

Gezgin ruhuyla büyüleyici anlar yakalayan ve bu atmosfere uygun olarak hayata geçen koleksiyonlarıyla baştan çıkaran Mango, Journeys 6. bölüm ile bizleri yepyeni bir seyahat çıkarıyor. Camille Rowe, Julia Restoin Roitfeld ve Alma Jodorowsky’in yüzü olarak başladığı, yeri geldiğinde New Orleans sokaklarından ya da Tayland’ın eşsiz manzarasıyla dolu bu yolculuğun yeni durağı Buenos Saires…

Adeta bir gezgin olan Sofia Sanchez de Betak’ın başrolünde olduğu Journeys’in yeni bölümde, ikonik ismin bu muazzam ve sürekli değişim halinde olan şehri keşfedişine tanıklık ediyoruz. Sakin ve yaşanılası mahalleler gerçek bir sanat, kültür ve gastronomi kovanına dönüşürken, tanıtılan yeni koleksiyonda oversized paltolar, çiçek desenli maskülen kesimler ve kareliler bu sezonun trendlerini oluşturuyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE