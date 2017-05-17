MANGO’NUN MODA VE MÜZİK BİRLEŞİMİ

MODA 11 saat önce

Privamera Sound'a da açılan Mango House, müzik ve modayı eğlenceli bir şekilde buluşturuyor.

Mango, yenilikçi koleksiyonları ve serüvenleriyle birlikte, yılın en önemli müzik buluşmasına da imzasını atıyor. Primavera Sound’daki MANGO House açılışı, Kaliforniya stili bir barbekü etrafında şekillenip ve DJ Miqui Puig’in eşsiz müziğiyle renklenirken, Alma Jodorowsky, Daria Malygina, Steffy Argelich, Sophie Auster, Blanca Miró ve Miguel Carrizo, bu açılışa eşlik eden isimlerden oldu. Moda ve müzik tarihini aynı ortamda buluşturan Mango House, modern mimarisiyle şık bir ortam oluştururken, bünyesinde yer alan müzik stüdyosu, atari, pinball pinpon gibi oyun alanları, photo booth ve Wi-Fi hizmetiyle yenilikçi çizgisini devam ettiriyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE