MANGOGIRL PERNILLE TEISBAEK

MODA 2 saat önce Yunus Başaran

Mango'nun güzel ve stil sahibi kızlarından biriyle daha karşınızdayız.

Mango’nun kendine has tarzı, zamansız parçaları her daim ilgi alanımızda olmuştur. Markanın da bu çizgisinin aşığı kadınlarımızın takip ettiği konulardan birisi ise #MangoGirl ailesi üyeleri. Hemen hemen her ülkeden, her renkten, her ırktan kadını bünyesine katarak, onların hayatlarından kesitleri bizlere sunan Mango, yeni bir üyesiyle daha söyleşi gerçekleştirdi. Gelin Kopenhag’da yaşayan Pernille Teisbaek’i yakından tanıyalım.

2012 yılında kendi İskandinav tarzını yansıtan blogunu açan Pernille, Danimarka’da faaliyet gösteren bir derginin baş editörü. Çocukken başlayan moda tutkusu, büyükannesinin gardırobundaki ilham arayışından ortaya çıkmış.

Frederiksberg gibi sakin yaşantısıyla ünlü bir lokasyonda yer alan evinde, büyükannesinin Poul Kjærholm imzalı sandalyesinde objektiflere poz veren Pernille, tutkularından bahsediyor: sandalyeler. Son siparişi ise Pierre Jeanneret imzalı bir ofis sandalyesi.

Evi onun mabedi. Kendisi gibi temiz ve minimalist bir ev… çok seyahat ettiği için her yeri ofisi haline çevirebiliyor. Bu yüzden evi, farklı bir anlam taşıyor.

