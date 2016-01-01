MANGO’DAN YENİ MAĞAZA

MODA 6 saat önce Dilruba Karaköse

Özel bir parti ile Mango, Lizbon'daki yeni mağazasının açılışını kutladı.

Dünya çapında pek çok mağazasıyla modanın nabzını tutan ve trendleri takip eden Mango, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir açılışa imza attı. Portekiz pazarında yer alışının 25. yıl dönümüyle birlikte Lizbon’daki Restauradores Meydanı’nda yeni amiral mağazasının açılışını yapan Mango, bu davetle birlikte önemli isimleri de bir araya getirmiş oldu. Öğle saatlerinde başlayan davet, gece yarısı geldiğinde başkentin en eski binalarından biri olan Palacio Belmonte’nin özel bir parti sahnesine dönüşmesiyle devam ederken, Julia Restoin, Camille Charrière, Yasmin Sewell, Jeanne Damas, Aleksandra Woroniecka, Alessandro Squarzi, Quim Gutiérrez ve Mark Vanderloo gibi isimler davetliler arasındaydı.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE