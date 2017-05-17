MANGO JOURNEYS BÖLÜM 5

MODA 19 saat önce

Mango ile Tayland'a doğru ufak bir gezintiye çıkıyoruz.

Mango yolculuklarının bir yenisi daha ile karşı karşıyayız. Minimalliğin ışığında, hayallerinin peşinde koşan üç kızın hikayesinin ardından Journeys’in 5.bölümde bu sefer ikiz kardeşler Miranda Anna ve Elektra June Kilbey-Jansson ‘ın grubu Say Lou Lou ile Tayland’a doğru yelken açıyor Mango. Tayland’da bulunan Krabi bölgesiyle birlikte Railay plajı ve Loi Krathong festivalini kapsayan yolculuk ikiz kardeşlerin hayatlarını ve deneyimlerini de mercek altına alıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE