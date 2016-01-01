LOUIS VUITTON CRUISE 2019 DEFİLESİ

MODA 11 saat önce Yunus Başaran

Koleksiyondaki parçalar kadar sanatsal yönü de, bu defileyi özel kıldı.

Cruise koleksiyonları birbiri ardına çıkmaya devam ediyor. Dün akşam, Louis Vuitton Cruise 2019 defilesi, Saint Paul de Vence, Fransa’da bulunan The Marguerite ve Aimé Maeght Foundation’da gerçekleşti. Floral desenlerin ve grafiklerin ağırlıkta olduğu koleksiyon, serbest form sanat değerleri ve kural yıkım temel prensipleri etkisindeydi. Ayrıca Louis Vuitton, ikon olmuş yazar, ilüstratör ve moda editörü Grace Coddington ile işbirliği haberini de verdi. Grace Coddington’un hayvan aşkı özellikle kedilere olan düşkünlüğü tüm eserlerine etki ediyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN