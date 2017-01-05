LOGOLARIN HÜKMÜ DEVAM EDİYOR

MODA 1 gün önce

Tişörtler, küpeler derken kemerlerde de logolar devleşiyor.

Mağaza mağaza dolaşıp yeni çıkan parçaları keşfetmek ve alışveriş yapmak en büyük tutkularımızdan. Çocukken aldığımız yeni bir oyuncak misali. Peki yenileri geldikçe dolabımızda arkalara doğru ilerleyen kıyafetlerimize tekrar soluk vermenin ve onları sokak stiline dahil etmenin bir yolu yok mudur? Cevap bu sefer şahlanan logo trendinden kendi payını alan kemerlerde.

Defilelerde de kendine yer bularak hayatımıza giriş yapan logolu kemerler, modanın It girl’leri Kendall Jenner ve Gigi Hadid tarafından hemen benimsenirken, yavaş yavaş herkesi etkisi altına almayı başardı. Gucci, Yves Saint Laurent ve Hermès gibi bu trendin en göze çarpan markaları çabasız bir şekilde tek bir kemerle tarz olmanın da yolunu açarak kendine hayran bıraktırıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE