LINDEZ KARDEŞLER İLE EŞSİZLİK VE ÇOK ÇEŞİTLİLİK

MODA 3 saat önce

Mango'nun Bir Benzersizlik Hikayesi'ni izlediniz mi?

Mango’nun dijital projelerine hepimiz aşinayız artık. İlham verici ve yaratıcı olmaya teşvik edici mesajlarıyla, bu projelerde sosyal medyanın ünlü isimlerine yer verilmesi ise ayrı bir hoşluk katıyor. Sıradaki proje ise eşsizlik ve çok çeşitlilik üzerine. Bir Benzersizlik Hikayesi isimli kampanyaya 20 ile 63 yaş arasında 7 kişi katılıyor. Gözümüze çarpan iki isim ise, son dönemde YSL Beauty ile adından söz ettirmiş genç güzel Staz Lindes ve kendisi gibi model olan erkek kardeşi Misha Lindes. Bu iki gencin yükselişi Mango ile devam ediyor. Proje, eşsizlik ve çok çeşitlilik üzerine kardeşlerle oldukça ilham verici bir röportaj gerçekleştirdik.

Staz Lindes

Eşsizlik ve Çok Çeşitlilik kampanyası teklifi geldiğinde “bu projede olmalıyım” dedirten şey neydi?

“Kardeşimle çalışma fırsatı bulmak!”

Müzisyen tarafın şu anki modellik kariyerine nasıl etki etti?

“Zamanlamayı ayarlamak bazen zor olabiliyor ama günün sonunda birbirlerini tamamlıyorlar.”

Mango Kadını’na yakın buluyor musun kendini? Mango kadınını tarif eder misin?

“Kadınların istedikleri gibi kendilerini ifade edebilecek özgürlükleri var. Mango renkli, eğlenceli kıyafet ve aksesuarlar tasarlıyor. Bunlarla yaratmak istediğiniz görünümü yaratabilirsiniz.”

Eşsizlik konusu son yıllarda revaçta. Eşsizlik konusunu kendi hayatından bir örnekle açabilir misin?

“Kendini bulmak, keşfetmek ve bunu beslemek. İnsanlar değişik ve otantik olmak istiyorlar. Eşsizliğin teşvik edilmesi hoşuma gidiyor. Herkesin benzer olması çok sıkıcı olurdu bence.”

Cinsiyetsiz koleksiyonlara karşı duruşun nedir?

“Daha çok yapılsın isterim!”

Misha Lindes

Staz ile ilişkiniz nasıl?

“Staz benim kız kardeşim ama aynı zamanda en yakın arkadaşım. Birbirimizi hayatımız boyunca bildiğimiz için aramızdaki yakınlık çok doğal gelişti.”

Bu projede onunla yer almak nasıl hissettiriyor?

“Kardeşimle yaratıcı bir şeyin içinde iş birliği yapmak çok mutluluk veriyor. Onunla aynı deneyimi paylaşmak çok güzel.”

Eşsizlik ve Çok Çeşitlilik kavramlarına hayatından örnek verebilir misin?

“Çocukken yerimi çok bulamadığımı hissederdim. Londra’da doğup, Los Angeles’ta yaşadım. Bu yüzden her zaman Amerikadaki arkadaşlarım için ‘ingiliz çocuktum’, İngilteredeki arkadaşlarım için de Amerikalı çocuk olarak nitelendiriliyordum. Bu da beni kendi kişiliğimi bulmamda çok etkili oldu. Çok genç bir yaşta sanat, müzik, çizgi roman, filmler, yemek gibi şeylerle ilgilenmeye başladım. Etrafımdaki çoğu çocuk böyle şeylerden uzaktı. Çok erken bir yaşta yaratıcı bir sektörde hayat sürmem gerektiğini anladım. Sevdiğin şeyleri yapman gerektiğine ve kendine karşı dürüst olunması gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde eşsiz olabilirsiniz.”

Mango’nun tasarım çizgileriyle uyumlu olduğunu söyleyebilir misin? Tasarımsal olarak nasıl buluyorsun?

“Mango eşsiz bir marka. Kaliteli, ilginç ve kolay giyilen kıyafetler tasarlıyorlar. Herkesin giyebileceği kıyafetler tasarlıyorlar. Her tarza ve kişiliğe hitap edebiliyorlar.”

Çok Çeşitlilik kavramı için uygun isimlersiniz. Müzisyen olmanın avantajlarını bu alanda nasıl kullanıyorsun?

“Ben herhangi yaratıcı bir projenin parçası olmayı seviyorum. Bu sanat, müzik ya da moda olsun farketmiyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum ve gelecekte olabilecek projeler beni heycanlandırıyor.”



YAZI YUNUS BAŞARAN