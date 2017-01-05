LEVI’S’TAN UNUTULMAZ BİR PARTİ

MODA 10 saat önce

Levi's'ın sanat ve moda camiasını buluşturan mükemmel bir havuz partisi

Levi’s geçtiğimiz Cumartesi Palm Springs, Sparrows Lodge’da, aralarında Şeyma Subaşı, Virgil Abloh, Solange Knowles, Emily Ratajkowski, Julie Sariñana, Poppy Delevingne, Jessica Hart, Mariano Di Vaio, Kenza Zouten, Andre Hamman, Tommy Ton, Chiara Ferragni, Jim Chapman, Marcus Butler, Stephanie Giesinger, Caro Daur gibi bir çok ünlü isimin davetli olduğu havuz partisi organize etti. Virgil Abloh’un DJ performansı sergilediği etkinlikte, Levi’s’ın ikonik ürünleri ve 501 Skinny; Tailor Shop köşesinde hazırlanmış özel parçalar kutlandı. Tailor Shop köşesinde, Coachella’da performans sergileyen ünlüler favori Levi’s ürünlerinizi rozetler, yamalar, eskitme teknikleri ve zincir dikiş işlemeler ile kişiselleştirdiler. Davetliler, Trucker Ceket, 501® Jean, 501® şortlar, 501® T Jean ve 505™C Jean’in yer aldığı Levi’s® ikonları, ilk kez Red Tab Serisi’nde çıkan Levi’s® 501® Skinny Jean ile birlikte 2017 sezonunda en iddialı modellerini kullanmış olmaları ayrı bir jest olarak göründü.

YAZI YUNUS BAŞARAN