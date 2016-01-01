LEVI’S’IN İKONİK SPORTİF LOGOSU

MODA 8 saat önce

Levi’s, logolu tişört ailesine sportif bir üye ekliyor.

Son dönemlerde moda olan logo baskılı tişörtlerde Levi’s başı çekiyordu. Kotun yaratıcısı markanın ünlü kırmızı logosu sokak modasının demirbaşı haline gelmişti. Şimdi bu logolara bir yenisi ekleniyor. Markanın 1979’da Pan American Oyunları için tasarladığı Amerikan bayrağının renkleri ve formundan ilham alıyor. Markanın bu sportif logosu daha sonralarda Los Angeles Yaz Olimpiyatlarında, Amerikan takımının üzerinde görülmüştü. Yeniden tasarlanan sportif logo, tişörtler ve kapüşonlu sweatshirtler üzerinde yeniden yorumlanıyor. Kotlarınızla kombinleyebileceğiniz bu tişörtler ile retro bir görünüm yakalayacağınıza eminiz.

YAZI DİLARA YILMAZ