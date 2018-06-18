LEVI’S VE JORDAN İLE YENİDEN

MODA 4 saat önce Yunus Başaran

Denim aşıkları toplanın. Levi's'ın yeni koleksiyonu basketbol dünyasıyla modayı buluşturuyor.

Nike’ın alt markasıyken hem tasarımsal hem de çeşitlilik bakımından bağlı olduğu markadan sıyrılıp, başlı başına bir isim haline gelen Jordan ile Levi’s tekrar bir araya geliyor. Klasik Levi’s Premium denim ile Air Jordan stili bizleri tekrar aşık ediyor.

Daha önce ilk kez sunulan indigo modelinin ardından lanse edilen ikinci koleksiyonda hem Air Jordan IV hem de Levi’s® x Jordan Çift Yönlü Trucker ceket yer alıyor. Koleksiyon, siyah ve beyaz alternatifli Trucker ceket ve Air Jordan IV olmak üzere 4 parçadan oluşuyor.

Sınırlı sayıda bulunan siyah-kırmızı çift taraflı Trucker ceketin yer aldığı koleksiyona, 30 Haziran’dan itibaren Levi’s® İstinye Park Mağazasından ulaşabilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN