LEVI’S İLE KIŞ ŞIKLIĞI

MODA 34 dakika önce

Tarz sahibi olurken, kış soğuklarına da karşı koymak istiyorsanız Levi's imdadınıza yetişiyor.

Soğuklarla savaşıyor olsak dahi bu durum, tarz olmaktan vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun kolay yolu ise Levi’s ile mümkün. Yapay kürk detaylarıyla 2016/17 Sonbahar-Kış koleksiyonunun parçası olan ve ilhamını Kaliforniya’dan alan Sherpa Trucker montlar, her tarza uyum sağlayan spor ve şık görünütüsüyle kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday nitelikte. Ayrıca koleksiyonda yer alan Wool Boyfriend Sherpa Trucker’lar da rahat kesimi, kırmızı-siyah ve lacivert-beyaz renk seçenekleriyle fark yaratmak isteyenlerin de tercihi olacak.