LES BENJAMINS X LUCCA İŞBİRLİĞİ GELDİ

MODA 17 saat önce

Les Benjamins'in önlenemez yükselişi devam ediyor!

Ülkemizin sokak stilinin önde gelen markalarından, Bünyamin Aydın’ın kurduğu Les Benjamins’den ilginç ve güzel bir işbirliği haberi geldi. Bebek’in gözde mekanlarından Lucca ile işbirliğine giden Les Benjamins, 5 seriden oluşan, sınırlı sayıda üretilmiş bir tişört koleksiyonu çıkarıyor. 25 Mayıs’tan tibaren Les Benjamins mağazalarında, Lucca’da ve Wepublic’te satışa çıkacak bu tişörtler, Bebek’i ve Lucca’yı anımsatan öğeler barındırıyor. Les Benjamins tasarım çizgisinin bozulmadığı bu mini koleksiyon için yapılan çekimlerde, başarılı influencer’lara yer verildi.

YAZI YUNUS BAŞARAN