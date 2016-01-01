LES BENJAMINS PARIS’TE

MODA 8 saat önce

Sokak modasını şekil veren Les Benjamins, bugün Paris Erkek Moda Haftası'nda...

Moda haftalarının belki de en merak edilenlerinin başında gelen, Big 4 olarak tabir edilen Londra, Milano, Paris ve New York lokasyonlarının Milano ayağı henüz bitip, Paris ayağı geçtiğimiz günlerde başladı. Paris Erkek Moda Haftası’nın ülkemiz açısından da ayrı tututlduğunu bilmemize ek olarak, ülkemizin gururu sayılan, tüm dünyada ses getiren ve sokak modasının öncüleri arasında gösterilen Les Benjamins’in yer alması da gururlanmamızı sağlıyor.

Les Benjamins, kültürümüzü modayla nasıl birleştirdiğini ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu bir anda yükselmesiyle yeterince kanıtlamış sayılmaz mı?

2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu sergileyecek olan Les Benjamins, bu sefer Avustralya yerlilerinin özgün kültürünü bize sunacak. Antik zamanlardan bu yana varlığını koruyan, günümüzde hala varlığını sürdüren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dünyanın en eski kültürlerinden birine sahip Aborjinler’den ilham alan Les Benjamins kurucusu Bünyamin Aydın, zarif desenler, ince işlemeler ve eşsiz tasarımlarıyla Paris’i bugün sallamaya hazırlanıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN