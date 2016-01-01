LES BENJAMINS İMZASI

MODA 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Jay Z, tercihini Les Benjamins’ten yana kullandı!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği müziğin dev ikilisi Beyonce ve Jay Z, merakla beklenen “On the Run II” turnesine başladı. İlk konserlerini geçtiğimiz gün Cardiff – Principality Stadyumu’nda gerçekleştiren çift, hem kaliteli müzik ve eğlencenin ne demek olduğunu gösterdi hem de stillerini konuşturdu. Zevkli tercihleri ile tanıdığımız Jay Z konserde, kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın olan Les Benjamins markasını tercih etti. Les Benjamins SS18 koleksiyonundan Dubbo ceketiyle performans sergileyen yıldız bir kez daha göz doldurdu.

Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri, gelenekleri ve ritüelleri harmanlayarak günümüz sokak modasına ustalıkla yansıtan Les Benjamins dünya yıldızlarının yakın markajında!

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