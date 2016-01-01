KULLANIM SÜRESİNİ UZATABİLECEĞİNİZ 4 ÜRÜN

MODA 18 saat önce Sezen Berkkan

Aldığımız üründen memnun kalabilmek için bir kaç özelliğe dikkat etmemiz yeterli!

Alışveriş için bazen çok uzun saatler harcamamız gerekir. Harcadığımız bu zamanın bizi hayal kırıklığına uğratmaması için dikkat etmemiz gereken bir kaç noktayı sizin için derledik.

1. Rus Ruleti oyunu: Topuklu Ayakkabılar

Topuklu ayakkabılar dünyanın en güzel şeyleri olabilir, ancak bir o kadar da satın alınırken en çok dikkat edilmesi gereken parçalardan biri. Yanlış alınması ya da kullanılması durumunda ya ayak sağlığımızı kaybebiliyoruz ya da ondan ayrılmak zorunda kalıyoruz.

Ayakkabıyı alırken dikkat etmeniz gereken bir kaç nokta var. Öncelikle ayakkabıyı iki ayağınızada giymeniz gerekiyor çünkü iki ayağınızın da numaraları birbirinden farklı olabiliyor. Ve eğer ayakkabıyı çıplak ayak ile giyecekseniz, kesinlikle çorapla deneyerek almamanız sizin için en doğrusu olacaktır. Bu koşulları sağladıktan sonra ayakkabıyı giydiniz, şimdi mağazada dolaşmaya başlayın. En az 10’ar adım attıktan sonra bir yere oturun ve ayaklarınızı bilekten oynatarak dairesel hereketler yapın. Ayağınızda herhangi bir acı veya ağrı varsa, o ayakkabı üzgünüz ki size göre değil. Ayrıca dikkat etmeniz bir diğer nokta ise topuklularla çok yürümeniz ya da ayakta kalmanız gerekiyorsa, kalın topuk ve bilekten bağlamalı ayakkabılar sizin için güzel bir tercih olabilir. Elbiseniz uzun ise ayakkabınız çok az görüneceğinden, dolgu topuk da sizin için yeterli olacaktır.

2. Yerin bizde ayrı: Yırtık Pantolonlar

En çok sevdiğimiz ve hepimizin beğenerek giydiği yırtık pantolonların yırtıklarında sınır olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak bazı pantolonlarda kullanım sonrası aşırı deformasyon oluyor, iplikler kopabiliyor ve gözümüze ne yazık ki güzel gözükmüyor. Özellikle elastanın bulunduğu kotlarda, oturduğumuzda en çok gerilen bölgelerde bunu görmek çok daha mümkün. O yüzden aldığınız pantolonda eğer elestan varsa yırtıklarının daha az ve küçük olması deformasyon sürecini biraz daha uzatacaktır. Ya da diz bölgesi yerine üst ya da alt bacak kısmında tercih edeceğiniz yırtıklar yine bu konuda size yardımcı olabilir.

3. Sırtımızda bir yüksün: Sırt Çantaları

Bu sezon görmelere doyamadığımız sırt çantaları kullanım rahatlığı açısından bizde çok sevdik ancak bu güzel çantaların yanlış kullanımında omuz ve sırt ağrıları baş gösterebilir. Aldığınız sırt çantası ne kadar eşya alırsa alsın, ağzına kadar doldurmanız gerekmiyor. Sadece ihtiyaçlarınızı koymanız yeterli olacaktır. Ama yok “ben az eşya ile yapamam” diyorsanız, daha kalın saplı sırt çantaları tercih etmenizi öneririz. Ya da sırt desteği olanlardan seçmelisiniz. Ayrıca koyduğunuz yük karşısında çantanızın kaybedenlerden olmaması için sapların sağlam olduğundan emin olun! Hem üst sap dikişlerini, hem de alt sap dikişlerini kontrol etmeyi unutmayın.

4. Yaz’ın olmazsa olmazı: Mayo ve bikiniler

Sizi yormak hiç istemiyoruz ancak, mayo ve bikini alırken yapıldığı dalgıç kumaşının içeriği çok önemli bu yüzden yapıldığı malzemenin içeriğine bakmanız gerekiyor. Mayo yapımında genellikle naylon(PA) ve elastan(EA) tercih edilir ancak eğer daha çok havuzda kullanacaksanız, suyun içinde kullanılan ilaçlara dayanımının daha güçlü olması için polyester(PES) mayoları tercih etmenizi öneririz. Mayolarınızı yıkarken elde ve soğuk su ile yıkamanız ömürlerini uzatacaktır. Yapısı nedeni ile mayolar kirleri üzerinde tutmaz ama içiniz rahat etmiyorsa yıkama sırasında şampuan ya da sabun kullanabilirsiniz.

YAZI SEZEN BERKKAN