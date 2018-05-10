KRALİYET STİLLERİ SAVAŞIYOR

MODA 1 saat önce Dilruba Karaköse

Meghan Markle, stiliyle yavaş yavaş taklit edilmeye başladı.

Hepimizin gözlerinden kalpler çıkarak izlediği ve takip ettiği Royal Wedding’in üzerinden tam bir ay geçti bugün. Ama o günün etkileri geçecek gibi değil. Makyajından duvağına, hal ve hareketlerine kadar her şey hala irdelenmeye ve haberlere konu olmaya devam ediyor. En çokta gelinlik tercihi. Kilise seromonisinde tercih ettiği Givenchy imzalı gelinliğin güzelliği herkes tarafından kabul görmese de, akşam daveti için giydiği Stella McCartney elbisesi tam not almayı başarmıştı. Hatta öylesine beğenilmiş ki İsveç Prensesi Sofia’nın bile radarında. Geçtiğimiz günlerde Polar Music Prize Award’a katılan Prenses, Meghan Marke’ın beyaz elbisesinin neredeyse tıpa tıp aynısını tercih etmişti. Tabii küçük bir renk farkılılığıyla. Bakalım Sussex Düşesi’nin stili daha kimleri etkisi altına alacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE