MODA 1 gün önce Ezgi Şuekinci

Kim Kardashian’ın vazgeçemediği moda parçaları!

Kim Kardashian’ın, stilini yıllar içerisinde gözle görünür şekilde değiştirdiğini biliyoruz. Ancak birbirinden farklı tarzları deneyen, trendleri takip eden hatta çoğu zaman kendisi yaratan Kim’in de vazgeçemediği parçalar ve stiller var. Sıklıkla kullandığı eşofman-bot kombinlerinden, oversized parçalara kadar birçok takıntısı olan Kim Kardashian West, maskülen stilin de mutlak savunucularından. O halde gelin, moda seçimlerinde adeta bir maceraperest olan KKW’nin, özgün stilini keşfe çıkalım!

Oversized Trençkotlar

Bisiklet Taytları

Puffer Ceketler

Bel Çantaları

Cut Out Elbiseler

Latex Kumaşı

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