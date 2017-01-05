KISMET BY MILKA’DAN ANNELER GÜNÜ ÖZEL

MODA 23 saat önce

Kısmet by Milka'dan pırıl pırıl bir Anneler Günü özel "Charm" koleksiyonu geldi.

2017’nin getirdiği o beklenen sürprizleri bizi çok mutlu etti. Beklenen sürprizlerin içinde ise dünya çapında imza attığı başarıları ve tasarımlarıyla konuşulan Milka Karaağaçlı’nın yarattığı marka Kısmet By Milka’dan gelen şaheserlerin payı da büyük. Kısmet by milka’nın klasikleşmiş yıldız motifinin de içinde bulunduğu Anneler Günü’ne özel mükemmel bir “Charm “ koleksiyonu geldi. Harflerden, aralarında kaktüs, gül, boks eldiveni, ananas bulunan bu yılın favori ikonlarından, ve çeşitli mesajlar içeren bu “Charm” koleksiyonu Anneler Günü için güzel bir hediye alternatifi olabilir.

YAZI YUNUS BAŞARAN