KIŞ GARDIROBU

MODA 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil arkadaşınız ALL ile kış gardırobu hazırlamaya var mısınız?

Soğuk kış günlerinin en çetin yaşandığı aylara girmiş bulunmaktayız. Artık sabahın erken saatlerinde uyanmak, işe ya da okula hazırlanmak eskisinden daha zor. Özenilmeden yapılan kombinler, rastgele takılan atkı ve bereler gününüzü kurtarabilir ancak sizi hayalini kurduğunuz şık görünüme kavuşturabilir mi emin değiliz. Sabah saatlerini gardırop önünde değil de sıcacık yatağınızda geçirmek istiyorsanız söyleyeceklerimize mutlaka kulak vermelisiniz çünkü hazırlanma sürecinizi minimuma indirecek ip uçları yazımızda gizli!

Eğer kıyafet seçimi sırasında gereğinden fazla zaman harcamak istemiyorsanız, gardırobunuzu joker parçaların hakimiyetine bırakmalısınız. Tıka basa dolu bir gardıroptan, size istediğiniz stili sunmasını bekleyemezsiniz. O halde gelin kış gardırobunuzu birlikte hazırlayım!

Siyah Balıkçı Yaka Body

Kış için hem sıcak tutan hem de pratik bir parça arıyorsanız, gömleklerle ya da casual ceketlerle kolayca kombinleyeceğiniz, siyah renkte balıkçı yaka bir body mutlaka gardırobunuzda bulunmalı.

Kısa Topuklu Botlar

Kış aylarının vazgeçilmez ayakkabısı botlar, elbette gardırobunuzun da kilit parçalarından olacak. Sert hava şartlarına uyumlu, konforlu ve kısa topuklu bir bot, tüm kış boyunca işinizi kolaylaştırabilir! Siyah ya da nötr renklerde olanlarına göz atın deriz!

Puffer Ceketler

Eğer soğuk havalara tahammül edemeyenlerdenseniz, size bir battaniye kadar sıcak tutan puffer ceketleri öneriyoruz. Hem konforlu hem de oldukça cool görünen bu montlar, kışın en iyi arkadaşınız olabilir!

Yün Ceketler

Şıklık kapılarını ardına kadar açmaya yardımcı olan en nadide kış parçası kuşkusuz yün ceketler. Tüm stillerinizle uyum sağlayabilme gücüne sahip bu ceketler, şıklık anahtarınız olabilir!

Örgü Kazaklar

Pratik ve şık parçalarımıza bir örnek daha! Sıcacık örgü kazaklar, kış stilinizi tamamlamak konusunda çok başarılı. Cesur olun ve bu kazakların tüm renklerine şans verin!

Klasik Pantolonlar

Aldıktan sonra asla pişman olmayacağınız klasik tarz pantolonlar, hem iş stilinize hem de gündelik kombinlerinize eşlik edebilir. Ayrıca onları, istediğiniz her şeyle birlikte giyebilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacağından emin olabilirsiniz!

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