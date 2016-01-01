SPORDALET NEYE DENİR?

KEŞİF 1 gün önce

Spor ayakkabı ve sandalet ikilisinin muhteşem birlikteliği karşınızda!

Yeni ve çok tartışmalı bir trend markajımıza girdi. Snekear ve sandal ya da spor ayakkabı ve sandaletin karışımı olan yeni bir hibrid ürün, şu sıralar gözde markaların ürün skalasına dahil oldu. Tam türkçesi olmasa da, ALL ailesi olarak biz onlara “Spordalet” demeyi uygun gördük. Spordaletler rahat oldukları kadar da şık bir görünüm sunuyorlar. Spor ayakkabının rahatlığı ve materyalleri, sandalet ferahlığı ve pratikliğiyle buluştu. Ülkemize de gelmesi yakın görünen bu modellerin dünyadaki örneklerine göz atalım.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN