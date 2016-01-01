PLAJLARA YERLİ MARKA YORUMLARI

KEŞİF 14 saat önce

Yerli tasarım mayolar giderek popülerleşirken, gözden kaçırmamanız gereken bir kaç markayı sizin için seçtik.

Son yıllarda, çoğalarak artan mayo/bikini trendleri bu yıl zirveye ulaşmış durumda. Dünyanın her yanında ivme kazanan bu alt sektör, ülkemizde de aynı çizgide gidiyor. Ve yerli markalar birbiri ardına ünlenerek, azımsanmayacak derecede fan edindiler. Bizde gözümüze çarpan 5 markayı mercek altına aldık.

5th Position

5h position, balede temel duruş isimlerinden bir tanesi. Zaten ilhamını da balerinlerin zarifliğinden alan markanın renk tercihi de genel de pastel renkler. Hem zarif hemde rahat bir görünüm yakalamak isteyenler bu modellere bir göz atsın!

Pecca Desings

Plaj giyimine yeni bir soluk getiren Pecca Designs’ta kendi modelinizi kendiniz yaratabiliyorsunuz. Genelde minimal dokunuşlardan yana olan marka tasarımcıları, sipariş alırken beden ölçülerinizle ilgili ufak notlar istiyorlar bu sayede hem size özel hemde vücut ölçülerinize uygun mayolara sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca bu markanın Instagram hesabı içinizdeki tatil aşkını uyandırıyor.

Lily and Rose

2012 yazında kurulan Lily and Rose farklı tasarımlarıyla bikini sevenlerin ilgisi çekiyor. Diğer markaların aksine daha renkli mayo ve bikinileri olan markanın en büyük özelliği el işlemesiyle yapılan desenleri. Renkli ve biraz da iddialı bir yaz görüntüsü istiyorsanız Lily and Rose tam size göre.

Movom

Tasarımlarında daha çok bohem bir hava yansıtmayı seçen Movom 2015 sezonundan beri farklı koleksiyonlarla yaz aylarını güzelleştiriyor. Movom’un tasarımcıları desenli modeller kullanarak ta sade bir hava yaratmayı başarıyorlar. Birde bu markanın Nepal bilekliklerine göz atın renkleriyle sizi canlandıracağına eminiz.

Fauv Studio

2016 senesinde Gözde Tekin tarafından kurulan Fauv Studio’ya özellikle sanat severler bayılacak. İlhamını Matisse ve Miro’nun çizgilerinden alan bu rahat tasarımlarla kendinizi bir sanat eseri taşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sadece bikini ve mayoları için değil aynı zamanda kimonolar içinde bu dediklerimiz geçerli.

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