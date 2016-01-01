PECCA DESIGNS’IN KİŞİYE ÖZEL PARÇALARI

KEŞİF 17 saat önce

Kişiye özel hazırlanmış mayo ve bikini fikrini biz çok sevdik. Ya siz?

ALL ekibinin radarına takılan yeni oluşum halindeki markalar arasında, sıra Pecca Designs’ta. Minimal çizgilerin fonksiyonellik ile harmanlanmasıyla hayata geçmiş Pecca Designs, plaj giyimine yeni bir soluk getiriyor. Görmeye alışık olduğumuz plaj giyimindeki aksesuar kullanımının aksine, sade ve rahatlığı öne çıkaran tasarımlar, İpek ve Cemre Öğün kardeşlerin ellerinden çıkma. Son dönemin yükselen trendi kişiselleştirmeyi de tasarımlarına yansıtan Pecca Designs, mayo ve bikinileri, müşterilerin kendi vücut tiplerine göre kişiselleştirme olanağı sunması ise bir artı olarak listemize ekleniyor. Tüm vücut tiplerindeki kadınların keyifli ve stil sahibi bir yaz geçirmesini vaat eden Pecca Designs, herkesi www.peccadesigns.com adresini ziyaret etmeye davet ediyor. Vücut ölçülerinize en uygun, size özel hazırlanan mayo ve bikini fikri çok sıcak değil mi?

YAZI YUNUS BAŞARAN