KENDALL’IN YENİ GÖREVİ

MODA 11 saat önce Dilruba Karaköse

Genç model bu sefer Tod's ile bir araya geldi.

2017’nin sonlarına doğru en çok kazanan model olarak Gisele Bündchen’ı tahtından eden, Kardashian ve Jenner klanının başarılı modeli Kendall Jenner, birbirinden önemli pek çok markanın yüzü olarak başarılı kariyerinde yükselmeye devam ediyor. Son olarak ise Tod’s’un 2018 İlkbahar/Yaz kampanyası için kamera karşısına geçen Kendall’a İtalyan balet Roberto Bolle eşlik ederken ikili birbirine oldukça uyumlu. Yayınlanan video ise insanın içini ısıtan türden.

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